Певцов назвал Караченцова блестящим русским артистом

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Актёр Дмитрий Певцов в беседе с телеканалом «360» назвал Николая Караченцова блестящим русским артистом.
Певцов назвал Караченцова блестящим русским артистом
  • ©«Приключения Электроника», 1979 год

«Один из создателей спектакля «Юнона и Авось». Без него вряд ли бы состоялся этот величайший спектакль в истории мирового театра. Удивительный совершенно человек, любимец театра», — заявил Певцов.

Он также сказал, что Караченцов был любимцем театра «Ленком».

«Петрович, Петрович — это один у нас был только такой человек, которого мы могли так называть», — добавил Певцов в беседе с ФАН.

Ранее вдова Караченцова Людмила Поргина заявила, что прощание с артистом, вероятно, состоится в воскресенье или понедельник.

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