Василий Ливанов прокомментировал сообщения о смерти Николая Караченцова
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«Слава богу, что Колька прожил эти последние годы, окружённый такой заботой своей жены и своей семьи. После трагедии, которая с ним произошла, это было очень важно. Слава богу, и царствие ему небесное», — заявил он.
В свою очередь, певец Лев Лещенко в беседе с kp.ru назвал Караченцова одним из самых ярких и самобытных актёров поколения.
«Причём актёр с достаточно широкой палитрой, разнообразием жанровым, обладающий прекрасной актёрской школой, великолепным вокалом, музыкальностью, владением инструментом», — отметил он.
Ранее первый заместитель председателя комитета Госдумы по культуре Владимир Бортко в беседе с RT поделился воспоминаниями о Караченцове.