Василий Ливанов прокомментировал сообщения о смерти Николая Караченцова

Актёр Василий Ливанов в беседе с Inforeactor прокомментировал сообщения о смерти своего коллеги Николая Караченцова.

«Слава богу, что Колька прожил эти последние годы, окружённый такой заботой своей жены и своей семьи. После трагедии, которая с ним произошла, это было очень важно. Слава богу, и царствие ему небесное», — заявил он.

В свою очередь, певец Лев Лещенко в беседе с kp.ru назвал Караченцова одним из самых ярких и самобытных актёров поколения.

«Причём актёр с достаточно широкой палитрой, разнообразием жанровым, обладающий прекрасной актёрской школой, великолепным вокалом, музыкальностью, владением инструментом», — отметил он.

Ранее первый заместитель председателя комитета Госдумы по культуре Владимир Бортко в беседе с RT поделился воспоминаниями о Караченцове.