Путин выразил соболезнования в связи со смертью Караченцова

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Российский лидер Владимир Путин выразил соболезнования родным и близким народного артиста России Николая Караченцова. Об этом сообщили в пресс-службе Кремля.
Путин выразил соболезнования в связи со смертью Караченцова
  • РИА Новости

«Николай Караченцов был выдающимся артистом, подлинной звездой кинематографа и легендарного «Ленкома», в котором служил многие годы», — отметил глава государства.

26 октября в возрасте 73 лет скончался народный артист России Николай Караченцов. На его счету более 100 работ в кино, среди которых «Собака на сене», «Человек с бульвара Капуцинов», «Криминальный квартет», «Старший сын».

Прощание с артистом пройдёт 29 октября в «Ленкоме».

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