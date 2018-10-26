Путин выразил соболезнования в связи со смертью Караченцова
- РИА Новости
«Николай Караченцов был выдающимся артистом, подлинной звездой кинематографа и легендарного «Ленкома», в котором служил многие годы», — отметил глава государства.
26 октября в возрасте 73 лет скончался народный артист России Николай Караченцов. На его счету более 100 работ в кино, среди которых «Собака на сене», «Человек с бульвара Капуцинов», «Криминальный квартет», «Старший сын».
Прощание с артистом пройдёт 29 октября в «Ленкоме».