Forbes назвал самых высокооплачиваемых телевизионных актрис мира

Колумбийская и американская актриса София Вергара названа самой высокооплачиваемой актрисой телевидения по версии журнала Forbes. Рейтинг опубликован на сайте издания.

По данным журнала, Вергара, известная по роли в комедийном сериале «Американская семейка», с июня 2017 по июнь 2018 года заработала около $42,5 млн. При этом она возглавила этот рейтинг в седьмой раз подряд.

Второе место рейтинга досталось актрисе Кейли Куоко («Теория большого взрыва»), доходы которой оценили в $24,5 млн.

Третье место заняла Эллен Помпео («Анатомия страсти»), заработавшая за год $23,5 млн.

Четвёртое и пятое место заняли актрисы Маришка Харгитей («Закон и порядок. Специальный корпус») и Джули Боуэн, также сыгравшая в «Американской семейке». Их доходы, по данным журнала, составили $13 млн и $12,5 млн.

Ранее Forbes опубликовал список самых высокооплачиваемых телевизионных актёров в мире.