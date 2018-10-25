Forbes назвал самых высокооплачиваемых телеактёров в мире

Журнал Forbes опубликовал список самых высокооплачиваемых телевизионных актёров в мире.

Отмечается, что самым высокооплачиваемым стал Джим Парсонс, он исполняет роль Шелдона Купера в сериале «Теория большого взрыва». Его годовой доход составил $26,5 млн. Он занимает первую строчку в этом рейтинге четвёртый год подряд.

Следом за Парсонсом идут его коллеги по сериалу Джонни Галэки, Саймон Хелберг и Кунал Нийяр.

Доходы Галэки оценили в $25 млн, а Хелберг и Нийяр заработали по $23,5 млн.

Пятое место у Марка Хэрмона, он исполняет главную роль в сериале «Морская полиция: Спецотдел».

В августе сообщалось, что по данным журнала Forbes, Джордж Клуни с июня 2017 года по июнь 2018 года заработал $239 млн, что сделало его самым высокооплачиваемым актёром 2018 года.