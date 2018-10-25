СМИ назвали лучший фильм ужасов в истории

Издание IndieWire признало картину американского режиссёра, обладателя премии «Оскар» Стэнли Кубрика «Сияние» лучшим фильмом в жанре ужасов.

Картина снята по мотивам одноимённого романа писателя Стивена Кинга.

Сюжет фильма рассказывает о Джеке Торренсе, который вместе с семьёй приезжает в гостиницу «Оверлук». Позднее в отеле начинают происходить загадочные события.

Вторую строчку рейтинга занял фильм «Техасская резня бензопилой» режиссёра Тоуба Хупера, третью — «Ребёнок Розмари» Романа Полански.

Также в первую десятку вошли «Экзорцист», «Психо», «Чужой» и другие.

Всего в списке 100 картин.