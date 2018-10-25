СМИ назвали лучший фильм ужасов в истории

Короткая ссылка
Издание IndieWire признало картину американского режиссёра, обладателя премии «Оскар» Стэнли Кубрика «Сияние» лучшим фильмом в жанре ужасов.
СМИ назвали лучший фильм ужасов в истории
  • © «Сияние» (1980)

Картина снята по мотивам одноимённого романа писателя Стивена Кинга.

Сюжет фильма рассказывает о Джеке Торренсе, который вместе с семьёй приезжает в гостиницу «Оверлук». Позднее в отеле начинают происходить загадочные события.

Вторую строчку рейтинга занял фильм «Техасская резня бензопилой» режиссёра Тоуба Хупера, третью — «Ребёнок Розмари» Романа Полански.

Также в первую десятку вошли «Экзорцист», «Психо», «Чужой» и другие.

Всего в списке 100 картин.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Ранее на эту тему:
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2018 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить