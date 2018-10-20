Новый «Хеллоуин» и поющая Мерил Стрип: что смотреть в кино в выходные

На этой неделе в российский прокат вышли почти 20 фильмов. Из этого разнообразия RT выбрал пять наиболее интересных картин, на которые не жаль потратить выходные. Среди них — байопик о самой бесталанной певице в истории с Мерил Стрип и Хью Грантом, продолжение легендарного «Хеллоуина», режиссёрский дебют американского актёра Пола Дано, вторая лента оскаровского лауреата Ласло Немеша и красивая мелодрама-перевёртыш от Михаила Сегала. Подробнее о том, что смотреть в кино, — в подборке культурного обозревателя RT.

«Примадонна» (Florence Foster Jenkins)

По несчастливому стечению обстоятельств «Примадонна» Стивена Фрирза («Опасные связи», «Королева» с Хелен Миррен) выходит на экраны российских кинотеатров только сейчас, хотя впервые картину показали ещё в 2016 году. Вскоре после релиза лента успела получить четыре номинации на «Золотой глобус» и две номинации на «Оскар» (включая очередную «Лучшую женскую роль» для Мерил Стрип), а также стать лауреатом премии BAFTA в категории «Лучший грим и причёски».

В основу фильма легла история успеха Флоренс Фостер Дженкинс — женщины без слуха и голоса, умудрившейся прославиться благодаря собственной уверенности в наличии огромного таланта. Роль Дженкинс исполнила Стрип, а её управляющего сыграл Хью Грант.

«Хеллоуин» (Halloween)

Действие «Хеллоуина» 2018 года выпуска происходит спустя 40 лет после событий, описанных в картине 1978 года. По сюжету маньяк-убийца Майкл Майерс сбегает из психиатрической лечебницы, чтобы вновь повергнуть в ужас родной Хэддонфилд. По обыкновению он уничтожает каждого, кто попадается на его пути, однако главной целью Майерса становится несчастная Лори Строуд.

Как и в оригинальной картине, роль Майерса исполняет Ник Кастл (совместно с Джеймсом Джуди Кортни), а роль Лори — Джейми Ли Кёртис. Мнения критиков о релизе разнятся: одни считают, что новый «Хеллоуин» недостаточно страшный («Вопли звучат не как вопли, а скорее как хихиканье», — отмечает Рекс Рид из The Observer), другие с ними согласиться не готовы («Свежий, пугающий и даже смешной», — так отзывается о картине Адам Грейам из The Detroit News). Между тем зрительская оценка ленты на Rotten Tomatoes составляет 78%.

«Дикая жизнь» (Wildlife)

«Дикая жизнь» оказалась очень успешным режиссёрским дебютом: фильм американского актёра Пола Дано даже был номинирован на «Золотую камеру» Каннского кинофестиваля и Гран-при в категории «Драма» последнего фестиваля «Сандэнс». Ни того, ни другого приза картина не получила. Но это уже неважно: главное, что талант Дано по достоинству оценили критики и продюсеры. Причём критики оказались благосклоннее, чем рядовые зрители: если верить Rotten Tomatoes, лишь 57% пользователей сайта, проголосовавших лайком, понравилась эта картина, в то время как критики присвоили ей 97% «свежести».

В основу сценария картины лёг одноимённый роман лауреата Пулитцеровской премии Ричарда Форда. Герои картины — члены одной семьи: отец, отчаянно пытающийся снова выглядеть мужчиной в первую очередь в своих глазах, мать, от отчаяния готовая изменить супругу, и сын, наблюдающий, как разваливается его семья.

«Закат» (Napszállta)

Ирис Лейтер (Юли Якаб) после долгих лет отсутствия возвращается в родной Будапешт — город, где некогда жили, а потом погибли при пожаре её родители. По прибытии героиня обнаруживает, что принадлежавший её семье легендарный шляпный магазин теперь находится во владении другого человека. Устроившись на работу в это место, Ирис решается пролить свет на прошлое своей семьи. В попытке найти ответы на вопросы она выходит на мрачные улицы Будапешта.

«Будапешт до Первой мировой войны выглядел как другая планета. Я хотел погрузить зрителя в этот далёкий, но также очень близкий для нас мир. Этот фильм о том, как общество выбирает свою судьбу. Всегда актуальный вопрос. Я чувствую, что сегодня мы тоже, не зная того, стоим на перекрёстке цивилизаций», — рассказывал режиссёр ленты Ласло Немеш.

Вторая полнометражная картина Немеша была ожидаемо выдвинута на соискание премии «Оскар» от Венгрии в текущем году. И, нужно сказать, у неё есть все шансы на заветную статуэтку — тем более что первая работа 41-летнего режиссёра, военная драма «Сын Саула», в 2016 году уже получила «Оскар» как «Лучший фильм на иностранном языке». Пока же на счету «Заката» — приз ФИПРЕССИ на Венецианском кинофестивале.

«Слоны могут играть в футбол»

Во время командировки в городе своего детства Дмитрий попадает на день рождения дочери друга. Между ним и 17-летней виновницей торжества Машей моментально возникают доверительные отношения: на следующий день втайне от родителей они встречаются, разговаривают и гуляют. А вечером девушка в слезах прибегает в номер отеля к новому знакомому и просится переночевать у него. Впрочем, ничего противозаконного на этой кровати не произойдёт. Как и в случае с другими юными девушками, о которых на протяжении 100 минут экранного времени будет заботиться Дмитрий. Ведь он — не Гумберт Гумберт, и движут им другие (необычные, но вполне безобидные) мотивы.

Новый фильм Михаила Сегала («Рассказы», «Франц + Полина») получился красивым, трогательным и музыкальным, светлым, оптимистичным и грустным одновременно. Раскрывается в нём актуальная во все времена тема одиночества. В частности — одиночества человека, испытывающего острую потребность дарить любовь.