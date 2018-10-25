Лужков прокомментировал рейтинг богатейших россиянок по версии Forbes

Бывший мэр Москвы Юрий Лужков в беседе с Nation News прокомментировал рейтинг богатейших россиянок по версии журнала Forbes.

«Я думаю, что это всё полная ерунда. Они не располагают реальными данными. Ничего похожего в реальности не было и нет», — заявил Лужков.

Как считает экс-мэр, если составлять подобный список на основе реальных данных, он будет другим.

По словам Лужкова, его супругу Елену Батурину такие рейтинги не интересуют.

Ранее сообщалось, что президент компании Inteco Management Елена Батурина возглавила список самых богатых женщин России по версии журнала Forbes.