Forbes составил рейтинг самых богатых женщин России
- РИА Новости
Как отмечается, на втором месте оказалась основательница интернет-магазина Wildberries Татьяна Бакальчук. Её состояние журнал оценил в $600 млн.
Третью строчку заняла Елена Рыболовлева, бывшая жена владельца и президента футбольного клуба «Монако» миллиардера Дмитрия Рыболовлева.
В пятёрку самых богатых женщин России также вошла Ольга Белявцева, член совета директоров компании «Прогресс Капитал».
В сентябре Forbes назвал богатейшие семьи России.