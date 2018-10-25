Forbes составил рейтинг самых богатых женщин России

Президент компании Inteco Management Елена Батурина возглавила список самых богатых женщин России по версии журнала Forbes. Её состояние издание оценило в $1,2 млрд.

РИА Новости

Как отмечается, на втором месте оказалась основательница интернет-магазина Wildberries Татьяна Бакальчук. Её состояние журнал оценил в $600 млн. Третью строчку заняла Елена Рыболовлева, бывшая жена владельца и президента футбольного клуба «Монако» миллиардера Дмитрия Рыболовлева. В пятёрку самых богатых женщин России также вошла Ольга Белявцева, член совета директоров компании «Прогресс Капитал». В сентябре Forbes назвал богатейшие семьи России.