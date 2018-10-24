В Кургане проведут экстренные ремонтные работы в доме — памятнике архитектуры
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Средства направят из резервного фонда городской администрации. Из постановления на сайте мэрии следует, что департамент жилищно-коммунального хозяйства получит более 1 млн рублей.
На эти средства в здании должны ликвидировать аварийную ситуацию.
Дом является памятником архитектуры советского времени. Он находится недалеко от центральной площади.
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