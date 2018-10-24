В Москве начала работу выставка «Икона Русского Севера XVI—XIX веков»

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В Академии акварели и изящных искусств С. Андрияки в Москве начала работу выставка «Икона Русского Севера XVI—XIX веков», сообщает Newinform со ссылкой на пресс-службу Кирилло-Белозерского музея-заповедника.
В Москве начала работу выставка «Икона Русского Севера XVI—XIX веков»
  • © pixabay.com

Представлено 80 экспонатов. Такое количество объектов культурного наследия из собрания музея впервые покинуло пределы Вологодской области.

«В выставочном зале Академии Андрияки можно увидеть иконы из храмов Кирилло-Белозерского и Ферапонтова монастырей, церкви Ильи Пророка города Белозерска и Цыпинского погоста», — заявила заведующая экспозиционно-выставочным отделом музея-заповедника Юлия Лебедева.

Также выставлены шитьё, изделия из драгметаллов, другие предметы церковного быта.

Экспозиция будет работать до 20 января 2019 года.

Ранее издание «Невские новости» сообщало о выставке «У истоков мусульманского искусства» в Эрмитаже.

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