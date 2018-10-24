В Москве начала работу выставка «Икона Русского Севера XVI—XIX веков»

В Академии акварели и изящных искусств С. Андрияки в Москве начала работу выставка «Икона Русского Севера XVI—XIX веков», сообщает Newinform со ссылкой на пресс-службу Кирилло-Белозерского музея-заповедника.

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Представлено 80 экспонатов. Такое количество объектов культурного наследия из собрания музея впервые покинуло пределы Вологодской области. «В выставочном зале Академии Андрияки можно увидеть иконы из храмов Кирилло-Белозерского и Ферапонтова монастырей, церкви Ильи Пророка города Белозерска и Цыпинского погоста», — заявила заведующая экспозиционно-выставочным отделом музея-заповедника Юлия Лебедева. Также выставлены шитьё, изделия из драгметаллов, другие предметы церковного быта. Экспозиция будет работать до 20 января 2019 года. Ранее издание «Невские новости» сообщало о выставке «У истоков мусульманского искусства» в Эрмитаже.