В Москве начала работу выставка «Икона Русского Севера XVI—XIX веков»
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Представлено 80 экспонатов. Такое количество объектов культурного наследия из собрания музея впервые покинуло пределы Вологодской области.
«В выставочном зале Академии Андрияки можно увидеть иконы из храмов Кирилло-Белозерского и Ферапонтова монастырей, церкви Ильи Пророка города Белозерска и Цыпинского погоста», — заявила заведующая экспозиционно-выставочным отделом музея-заповедника Юлия Лебедева.
Также выставлены шитьё, изделия из драгметаллов, другие предметы церковного быта.
Экспозиция будет работать до 20 января 2019 года.
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