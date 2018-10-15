Выставка «У истоков мусульманского искусства» откроется 16 октября в Эрмитаже
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Среди экспонатов — бронзовое блюдо из коллекции Аль-Тани, выполненное в период V—VIII веков.
«Ценность этого произведения, появившегося на научном горизонте недавно, прежде всего в том, что оно сочетает в себе признаки искусства доисламского Египта с геометрической компоновкой блюд эпохи первых веков ислама», — отметили в Эрмитаже.
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