Выставка «У истоков мусульманского искусства» откроется 16 октября в Эрмитаже

Выставка «У истоков мусульманского искусства» откроется 16 октября в Государственном Эрмитаже в Санкт-Петербурге, сообщают «Невские новости» со ссылкой на пресс-службу музея.

Среди экспонатов — бронзовое блюдо из коллекции Аль-Тани, выполненное в период V—VIII веков.

«Ценность этого произведения, появившегося на научном горизонте недавно, прежде всего в том, что оно сочетает в себе признаки искусства доисламского Египта с геометрической компоновкой блюд эпохи первых веков ислама», — отметили в Эрмитаже.

Ранее «Новый Севастополь» сообщало о вечерних экскурсиях в музее-заповеднике «Херсонес Таврический».