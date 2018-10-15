Выставка «У истоков мусульманского искусства» откроется 16 октября в Эрмитаже

Короткая ссылка
Выставка «У истоков мусульманского искусства» откроется 16 октября в Государственном Эрмитаже в Санкт-Петербурге, сообщают «Невские новости» со ссылкой на пресс-службу музея.
Выставка «У истоков мусульманского искусства» откроется 16 октября в Эрмитаже
  • ©hermitagemuseum.org

Среди экспонатов — бронзовое блюдо из коллекции Аль-Тани, выполненное в период V—VIII веков.

«Ценность этого произведения, появившегося на научном горизонте недавно, прежде всего в том, что оно сочетает в себе признаки искусства доисламского Египта с геометрической компоновкой блюд эпохи первых веков ислама», — отметили в Эрмитаже.

Ранее «Новый Севастополь» сообщало о вечерних экскурсиях в музее-заповеднике «Херсонес Таврический».

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2018 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить