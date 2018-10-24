СМИ сообщили о планах Universal Pictures снять фильм о Ленноне

Американская компания Universal Pictures ведёт переговоры для получения прав на создание фильма об истории отношений одного из основателей легендарной рок-группы The Beatles Джона Леннона и Йоко Оно.

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globallookpress.com

Об этом сообщает издание Deadline Hollywood. Отмечается, что авторы проекта пока не выбрали название для картины. По данным портала, режиссёром фильма может стать Жан-Марк Валле, снявший «Далласский клуб покупателей», номинированный на «Оскар». Автором сценария может выступить Энтони Маккартен, создавший «Вселенную Стивена Хокинга». Съёмки, предположительно, начнутся в конце следующего года. Ранее сообщалось, что японская художница Йоко Оно, вдова Джона Леннона, записала кавер на песню Imagine.