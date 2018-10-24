СМИ сообщили о планах Universal Pictures снять фильм о Ленноне

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Американская компания Universal Pictures ведёт переговоры для получения прав на создание фильма об истории отношений одного из основателей легендарной рок-группы The Beatles Джона Леннона и Йоко Оно.
СМИ сообщили о планах Universal Pictures снять фильм о Ленноне
  • © imago stock&people
  • globallookpress.com

Об этом сообщает издание Deadline Hollywood.

Отмечается, что авторы проекта пока не выбрали название для картины.

По данным портала, режиссёром фильма может стать Жан-Марк Валле, снявший «Далласский клуб покупателей», номинированный на «Оскар».

Автором сценария может выступить Энтони Маккартен, создавший «Вселенную Стивена Хокинга».

Съёмки, предположительно, начнутся в конце следующего года.

Ранее сообщалось, что японская художница Йоко Оно, вдова Джона Леннона, записала кавер на песню Imagine.

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