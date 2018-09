Британский музыкант Пол Маккартни, один из основателей группы The Beatles, заявил, что Джон Леннон лишь однажды похвалил песню его авторства. Об этом сообщает CBS.

По словам Маккартни, этой композицией стала Here, There and Everywhere из альбома Revolver.

«Это действительно хорошая песня, дружище. Мне нравится эта песня», — процитировал он Леннона.

Ранее стало известно, что Маккартни выпустил новый сольный альбом под названием Egypt Station.