Фестиваль немецкого кино пройдёт с 25 по 28 октября в Петербурге

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Фестиваль немецкого кино будет проходить с 25 по 28 октября в Санкт-Петербурге, сообщают «Невские новости».
Фестиваль немецкого кино пройдёт с 25 по 28 октября в Петербурге
  • ©«Транзит» Кристиана Петцольда

В качестве фильма открытия выбрана лента «Транзит» Кристиана Петцольда, премьерный показ которой состоялся в феврале на Берлинском кинофестивале.

Программа включает ещё три картины с Берлинале. Это «Три дня с Роми Шнайдер» Эмили Атеф, «Между рядами» Томаса Штубера и «Тихая революция» Ларса Крауме.

Также будет представлен фильм «Демократия».

Фестиваль приурочен к 25-летнему юбилею работы Гёте-института в Санкт-Петербурге.

Ранее Newinform сообщал о Неделе французского кино в Великом Новгороде.

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