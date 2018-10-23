Фестиваль немецкого кино пройдёт с 25 по 28 октября в Петербурге
- ©«Транзит» Кристиана Петцольда
В качестве фильма открытия выбрана лента «Транзит» Кристиана Петцольда, премьерный показ которой состоялся в феврале на Берлинском кинофестивале.
Программа включает ещё три картины с Берлинале. Это «Три дня с Роми Шнайдер» Эмили Атеф, «Между рядами» Томаса Штубера и «Тихая революция» Ларса Крауме.
Также будет представлен фильм «Демократия».
Фестиваль приурочен к 25-летнему юбилею работы Гёте-института в Санкт-Петербурге.
Ранее Newinform сообщал о Неделе французского кино в Великом Новгороде.