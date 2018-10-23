Умер поэт Владимир Дагуров

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В Москве умер поэт Владимир Дагуров, сообщает m24 со ссылкой на пресс-службу Центрального дома литераторов. Ему было 78 лет.
Умер поэт Владимир Дагуров
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Церемония прощания запланирована на среду, 24 октября. Похороны состоятся на Перепечинском кладбище.

Как уточнили в Клубе писателей ЦДЛ, Дагуров скончался 22 октября.

Дагуров родился в 1940 году в Нальчике в семье бурятского поэта Геннадия Дагурова. Он автор 20 книг стихов и прозы. Песни на его стихотворения исполняли Вахтанг Кикабидзе, Валентина Толкунова, Валерий Леонтьев, Филипп Киркоров, Михаил Шуфутинский.

Ранее Nation News сообщал, что в Санкт-Петербурге скончался ведущий научный сотрудник Института русской литературы Российской академии наук литературовед Юрий Прозоров.

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