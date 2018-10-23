Венский филармонический Штраус-оркестр выступит 26 октября в Москве

Венский филармонический Штраус-оркестр выступит в пятницу, 26 октября, в Московском международном доме музыки. Об этом сообщает «Утро.ру».

Дирижёр — Андраш Дэак.

Основной репертуар включает произведения Йозефа Гайдна, Иоганнеса Брамса, Вольфганга Амадея Моцарта, Иоганна Штрауса — старшего и Иоганна Штрауса — младшего.

В состав оркестра входят музыканты из Австрии и других стран.

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