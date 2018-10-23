Венский филармонический Штраус-оркестр выступит 26 октября в Москве
- ©Roman Zach-Kiesling/ZUMAPRESS.com
- globallookpress.com
Дирижёр — Андраш Дэак.
Основной репертуар включает произведения Йозефа Гайдна, Иоганнеса Брамса, Вольфганга Амадея Моцарта, Иоганна Штрауса — старшего и Иоганна Штрауса — младшего.
В состав оркестра входят музыканты из Австрии и других стран.
Ранее Пятый канал сообщал, что фестиваль «Джаз без границ» пройдёт в рамках Международного культурного форума в Санкт-Петербурге в середине ноября.