Фестиваль «Джаз без границ» пройдёт в Петербурге в ноябре

Фестиваль «Джаз без границ» пройдёт в рамках Международного культурного форума в Санкт-Петербурге в середине ноября.

Об этом сообщает Пятый канал.

Запланированы выступления на ряде площадок, а также гала-концерт на исторической сцене Мариинского театра. Главная приглашённая звезда фестиваля — лауреат премии «Грэмми» Патти Остин.

Как заявил худрук «Джаза без границ» Игорь Бутман, такие мероприятия помогают сделать современную отечественную музыку популярнее за рубежом.

«Мы так входим в мировую сеть музыкальную. А со временем, может быть, мы вдохновим наших рок-исполнителей и популярной музыки. Нам надо входить в этот мир, чтобы нас знали», — сказал Бутман.

Ранее «Дни.ру» сообщали, что Миланский фортепианный квинтет имени Джузеппе Верди выступит 25 октября в Москве.