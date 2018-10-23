Землетрясение магнитудой 6 произошло у побережья Тайваня

Сейсмологи зафиксировали землетрясение магнитудой 6 у побережья Тайваня.

Об этом сообщает «Синьхуа» со ссылкой на китайский сейсмологической центр.

«Землетрясение магнитудой 6 произошло в водах уезда Хуалянь на Тайване в 12:34 23 октября (по пекинскому времени)», — пишет агентство.

A 6.0-magnitude earthquake jolted the waters off Taiwan's Hualien County at 12:34 p.m. Tuesday (Beijing Time), according to the China Earthquake Networks Center pic.twitter.com/6Mun3t4GXh — China Xinhua News (@XHNews) 23 октября 2018 г.

В агентстве не уточняют, были ли в результате подземных толчков жертвы или разрушения.

Ранее сообщалось, что в Китае недалеко от казахстанской границы произошло землетрясение магнитудой 5,6.