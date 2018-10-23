Землетрясение магнитудой 6 произошло у побережья Тайваня

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Сейсмологи зафиксировали землетрясение магнитудой 6 у побережья Тайваня.
Землетрясение магнитудой 6 произошло у побережья Тайваня
  • globallookpress.com
  • © Sholaita Iriawan/ZUMAPRESS.com

Об этом сообщает «Синьхуа» со ссылкой на китайский сейсмологической центр.

«Землетрясение магнитудой 6 произошло в водах уезда Хуалянь на Тайване в 12:34 23 октября (по пекинскому времени)», — пишет агентство.

В агентстве не уточняют, были ли в результате подземных толчков жертвы или разрушения. 

Ранее сообщалось, что в Китае недалеко от казахстанской границы произошло землетрясение магнитудой 5,6.

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