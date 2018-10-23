Землетрясение магнитудой 5,6 произошло в Китае рядом с Казахстаном

В Китае недалеко от казахстанской границы произошло землетрясение магнитудой 5,6, сообщает Интерфакс со ссылкой на сейсмологическую опытно-методическую экспедицию комитета науки Минобразования Казахстана.

Отмечается, что эпицентр землетрясения располагался на глубине 35 км в 456 км на северо-восток от Алматы. Ранее сейсмологи Казахстана зафиксировали на северо-западе Китая за сутки не менее четырёх землетрясений.