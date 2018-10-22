В Москве отреставрируют здание гостиницы «Советская» XIX века

В Москве намерены отреставрировать здание гостиницы «Советская», сообщает портал мэра и правительства. Разрешение на научно-исследовательские и изыскательские работы выдало Мосгорнаследие.

Объект построен в XIX веке. Впоследствии его неоднократно переделывали, обновляли и достраивали.

В разное время над проектом дома работали архитекторы Адольф Эрихсон, Павел Штеллер, Павел Рагулин, Иосиф Ловейко и Владимир Лебедев.

Особенность здания в том, что оно сохранило признаки стиля модерн и более поздние элементы советского монументального стиля.

На территории объекта находится Московский музыкально-драматический театр «Ромэн», а также один из старейших ресторанов столицы — «Яр», напоминает m24.

Как пишет «Вечерняя Москва», гостиница в разное время принимала известных деятелей, в том числе экс-премьера Великобритании Маргарет Тэтчер и французского актёра Жан-Поля Бельмондо.

Ранее сообщалось, что в Москве начали разрабатывать проект реставрации дома-мастерской Исаака Левитана в Большом Трёхсвятительском переулке.