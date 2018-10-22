В Москве отреставрируют здание гостиницы «Советская» XIX века
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Объект построен в XIX веке. Впоследствии его неоднократно переделывали, обновляли и достраивали.
В разное время над проектом дома работали архитекторы Адольф Эрихсон, Павел Штеллер, Павел Рагулин, Иосиф Ловейко и Владимир Лебедев.
Особенность здания в том, что оно сохранило признаки стиля модерн и более поздние элементы советского монументального стиля.
На территории объекта находится Московский музыкально-драматический театр «Ромэн», а также один из старейших ресторанов столицы — «Яр», напоминает m24.
Как пишет «Вечерняя Москва», гостиница в разное время принимала известных деятелей, в том числе экс-премьера Великобритании Маргарет Тэтчер и французского актёра Жан-Поля Бельмондо.
Ранее сообщалось, что в Москве начали разрабатывать проект реставрации дома-мастерской Исаака Левитана в Большом Трёхсвятительском переулке.