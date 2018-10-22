В Москве отреставрируют здание гостиницы «Советская» XIX века

Короткая ссылка
В Москве намерены отреставрировать здание гостиницы «Советская», сообщает портал мэра и правительства. Разрешение на научно-исследовательские и изыскательские работы выдало Мосгорнаследие.
В Москве отреставрируют здание гостиницы «Советская» XIX века
  • ©mos.ru

Объект построен в XIX веке. Впоследствии его неоднократно переделывали, обновляли и достраивали.

В разное время над проектом дома работали архитекторы Адольф Эрихсон, Павел Штеллер, Павел Рагулин, Иосиф Ловейко и Владимир Лебедев.

Особенность здания в том, что оно сохранило признаки стиля модерн и более поздние элементы советского монументального стиля.

На территории объекта находится Московский музыкально-драматический театр «Ромэн», а также один из старейших ресторанов столицы — «Яр», напоминает m24.

Как пишет «Вечерняя Москва», гостиница в разное время принимала известных деятелей, в том числе экс-премьера Великобритании Маргарет Тэтчер и французского актёра Жан-Поля Бельмондо.

Ранее сообщалось, что в Москве начали разрабатывать проект реставрации дома-мастерской Исаака Левитана в Большом Трёхсвятительском переулке.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2018 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить