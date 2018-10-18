В Москве планируют отреставрировать дом-мастерскую Левитана

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В Москве начали разрабатывать проект реставрации дома-мастерской Исаака Левитана в Большом Трёхсвятительском переулке, сообщает портал мэра и правительства.
В Москве планируют отреставрировать дом-мастерскую Левитана
  • ©mos.ru

Соответствующее задание дал департамент культурного наследия.

«Дом, где жил и трудился Исаак Левитан, действительно является уникальным памятником. Он интересен как с мемориальной, так и с архитектурной точки зрения», — заявил глава департамента Алексей Емельянов.

Здание — объект культурного наследия федерального значения, напоминает m24.

Ранее НСН сообщала о предложении создать единый историко-культурный комплекс на горе Митридат в Крыму.

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