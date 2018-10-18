В Москве планируют отреставрировать дом-мастерскую Левитана
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Соответствующее задание дал департамент культурного наследия.
«Дом, где жил и трудился Исаак Левитан, действительно является уникальным памятником. Он интересен как с мемориальной, так и с архитектурной точки зрения», — заявил глава департамента Алексей Емельянов.
Здание — объект культурного наследия федерального значения, напоминает m24.
Ранее НСН сообщала о предложении создать единый историко-культурный комплекс на горе Митридат в Крыму.