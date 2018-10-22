Народный артист России Лев Прыгунов рассказал, как стал актёром. Об этом сообщают «Аргументы неделi».

«Родом я из Алма-Аты. Родители были учителями, мама преподавала литературу, отец — ботанику, и помню, что жили мы в комнате на втором этаже, которую нам дали в школе. Сказали, месяца на полтора, но, когда отец погиб в экспедиции, мы с мамой и сестрой так и остались там», — заявил он на творческой встрече в Благовещенске.

По словам актёра, все педагоги в его первой школе ставили спектакли, но участников выбирали по оценкам: отличники получали главные роли. Как отметил Прыгунов, сам он был троечником-хорошистом.

«И как только мы стали дружить с 7-м «А» из 19-й женской школы, я добился главных ролей, в основном комических, и с успехом развлекал людей», — рассказал артист и добавил, что так продолжалось и дальше, когда он поступил на биофак пединститута.

Прыгунов отметил, что сыграл в постановке на факультете у литераторов, затем получил ещё одну роль и в итоге понял, что ему интересна сцена.

«А потом бросил биофак и, не говоря никому ни слова, уехал в Ленинград», — сказал актёр, пояснив, что поступил к одной из учениц Константина Станиславского Татьяне Сойниковой в ЛГИТМиК.

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