Екатерина Гусева рассказала, как пришла в актёрскую профессию

Актриса Екатерина Гусева рассказала, как пришла в профессию.

«В школе, на последнем звонке, меня увидела ассистентка Евгения Симонова, который набирал тогда курс в Щукинском училище… Мне предложили попробовать. Для меня это был просто эксперимент», — заявила она в беседе с Пятым каналом.

Позже Гусева поняла, что оказалась «в своей воде».

Кроме того, актриса прокомментировала участие в сериале «Бригада», где она сыграла Ольгу Белову.

По словам Гусевой, у неё не было задачи избавляться от «шлейфа» после успеха этого проекта.

«Как-то я существовала и в один прекрасный момент обратила внимание, что на улице люди называют меня не Олей, а Катей. Но это право нужно было заслужить. Нужно было много для этого сделать. Но делала я это не ради того, просто работала. И как-то постепенно вернула себе своё имя», — заявила она.

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