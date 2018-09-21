Екатерина Гусева рассказала, как пришла в актёрскую профессию
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«В школе, на последнем звонке, меня увидела ассистентка Евгения Симонова, который набирал тогда курс в Щукинском училище… Мне предложили попробовать. Для меня это был просто эксперимент», — заявила она в беседе с Пятым каналом.
Позже Гусева поняла, что оказалась «в своей воде».
Кроме того, актриса прокомментировала участие в сериале «Бригада», где она сыграла Ольгу Белову.
По словам Гусевой, у неё не было задачи избавляться от «шлейфа» после успеха этого проекта.
«Как-то я существовала и в один прекрасный момент обратила внимание, что на улице люди называют меня не Олей, а Катей. Но это право нужно было заслужить. Нужно было много для этого сделать. Но делала я это не ради того, просто работала. И как-то постепенно вернула себе своё имя», — заявила она.
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