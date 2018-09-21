Екатерина Гусева рассказала, как пришла в актёрскую профессию

Короткая ссылка
Актриса Екатерина Гусева рассказала, как пришла в профессию.
Екатерина Гусева рассказала, как пришла в актёрскую профессию
  • globallookpress.com

«В школе, на последнем звонке, меня увидела ассистентка Евгения Симонова, который набирал тогда курс в Щукинском училище… Мне предложили попробовать. Для меня это был просто эксперимент», — заявила она в беседе с Пятым каналом.

Позже Гусева поняла, что оказалась «в своей воде».

Кроме того, актриса прокомментировала участие в сериале «Бригада», где она сыграла Ольгу Белову.

По словам Гусевой, у неё не было задачи избавляться от «шлейфа» после успеха этого проекта.

«Как-то я существовала и в один прекрасный момент обратила внимание, что на улице люди называют меня не Олей, а Катей. Но это право нужно было заслужить. Нужно было много для этого сделать. Но делала я это не ради того, просто работала. И как-то постепенно вернула себе своё имя», — заявила она.

Ранее RIA56 сообщало, что в рамках международной программы кинофестиваля «Восток — Запад. Классика и авангард» в Оренбурге показали последний фильм Веры Глаголевой «Не чужие».

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2018 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить