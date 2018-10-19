В Московском зоопарке вылупилось более 30 птенцов в 2018 году

В Московском зоопарке вылупилось более 30 птенцов с начала 2018 года, сообщает портал мэра и правительства.

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Некоторые относятся к редким краснокнижным видам. У пингвинов Гумбольдта появилось четыре малыша, у фламинго — 11, у гвинейских турако — три. Родителями также стали кафрские рогатые вороны, журавли Стэнли, степные орлы, голубые сороки и другие обитатели зоосада. «Появление каждого птенца — радостное и важное событие для зоопарка», — заявила гендиректор зоосада Светлана Акулова. Она отметила большую работу специалистов отдела орнитологии, передаёт m24. Ранее Newinform сообщал, что львятам из Ленинградского зоопарка дали имена.