В Московском зоопарке вылупилось более 30 птенцов в 2018 году

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В Московском зоопарке вылупилось более 30 птенцов с начала 2018 года, сообщает портал мэра и правительства.
В Московском зоопарке вылупилось более 30 птенцов в 2018 году
  • ©mos.ru

Некоторые относятся к редким краснокнижным видам.

У пингвинов Гумбольдта появилось четыре малыша, у фламинго — 11, у гвинейских турако — три.

Родителями также стали кафрские рогатые вороны, журавли Стэнли, степные орлы, голубые сороки и другие обитатели зоосада.

«Появление каждого птенца — радостное и важное событие для зоопарка», — заявила гендиректор зоосада Светлана Акулова.

Она отметила большую работу специалистов отдела орнитологии, передаёт m24.

Ранее Newinform сообщал, что львятам из Ленинградского зоопарка дали имена.

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