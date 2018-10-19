В Московском зоопарке вылупилось более 30 птенцов в 2018 году
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Некоторые относятся к редким краснокнижным видам.
У пингвинов Гумбольдта появилось четыре малыша, у фламинго — 11, у гвинейских турако — три.
Родителями также стали кафрские рогатые вороны, журавли Стэнли, степные орлы, голубые сороки и другие обитатели зоосада.
«Появление каждого птенца — радостное и важное событие для зоопарка», — заявила гендиректор зоосада Светлана Акулова.
Она отметила большую работу специалистов отдела орнитологии, передаёт m24.
Ранее Newinform сообщал, что львятам из Ленинградского зоопарка дали имена.