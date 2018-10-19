Вадим Самойлов оценил распад группы «Агата Кристи»
- РИА Новости
«Нет никакого недоразумения или досады, потому что «Агаты Кристи» не стало в результате нашего решения», — заявил он в беседе с Пятым каналом.
По его словам, это произошло как логическое завершение их с братом Глебом взросления.
«И я, и мой брат — мы развивались. И у меня всегда было понимание, что мы пойдём каждый своей дорогой», — пояснил Самойлов.
В 2017 году адвокат Глеба Самойлова Алиса Образцова в разговоре с НСН прокомментировала решение Савёловского суда Москвы удовлетворить иск о взыскании долга с Вадима Самойлова — брата её подзащитного.