Вадим Самойлов оценил распад группы «Агата Кристи»

Музыкант Вадим Самойлов оценил распад «Агаты Кристи».

«Нет никакого недоразумения или досады, потому что «Агаты Кристи» не стало в результате нашего решения», — заявил он в беседе с Пятым каналом.

По его словам, это произошло как логическое завершение их с братом Глебом взросления.

«И я, и мой брат — мы развивались. И у меня всегда было понимание, что мы пойдём каждый своей дорогой», — пояснил Самойлов.

В 2017 году адвокат Глеба Самойлова Алиса Образцова в разговоре с НСН прокомментировала решение Савёловского суда Москвы удовлетворить иск о взыскании долга с Вадима Самойлова — брата её подзащитного.