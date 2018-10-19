Температура воздуха в Москве 19 октября побила 137-летний рекорд

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В Москве второй день подряд зафиксирован абсолютный температурный рекорд. Об этом сообщает Интерфакс со ссылкой на столичное метеобюро.
Температура воздуха в Москве 19 октября побила 137-летний рекорд
  • ©Konstantin Kokoshkin
  • globallookpress.com

«К 13:00 пятницы на опорной городской метеостанции на ВДНХ температура поднялась до 16,3 °С, что стало абсолютным рекордом за почти 140-летнюю историю метеонаблюдений в Москве. Прежний максимум температуры 19 октября был зафиксирован в 1881 году — 16,2 °С», — уточнили в метеобюро.

Первый температурный рекорд этой осени в Москве был установлен 18 октября, обновив показатели почти за 140 лет метеонаблюдений в столице.

Ранее стало известно, что синоптики прогнозируют на следующей неделе похолодание и осадки в виде дождя и мокрого снега.

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