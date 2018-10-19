Температура воздуха в Москве 19 октября побила 137-летний рекорд
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- globallookpress.com
«К 13:00 пятницы на опорной городской метеостанции на ВДНХ температура поднялась до 16,3 °С, что стало абсолютным рекордом за почти 140-летнюю историю метеонаблюдений в Москве. Прежний максимум температуры 19 октября был зафиксирован в 1881 году — 16,2 °С», — уточнили в метеобюро.
Первый температурный рекорд этой осени в Москве был установлен 18 октября, обновив показатели почти за 140 лет метеонаблюдений в столице.
Ранее стало известно, что синоптики прогнозируют на следующей неделе похолодание и осадки в виде дождя и мокрого снега.