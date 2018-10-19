Синоптики прогнозируют предзимнюю погоду на следующей неделе

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Синоптики прогнозируют на следующей неделе похолодание и осадки в виде дождя и мокрого снега.
Синоптики прогнозируют предзимнюю погоду на следующей неделе
  • РИА Новости

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на завлабораторией Гидрометцентра Людмилу Паршину.

«Во вторник-среду подойдёт атмосферный фронт с северо-запада. Будет облачно, небольшие осадки, ночная температура -2...+ 3 °С, днём — +5...+10 °С. Возможно, ночью будет небольшой дождь с мокрым снегом. Но снежного покрова, о котором многие говорят, мы в эти дни не увидим», — заявила Паршина.

Кроме того, отмечается, что погода во второй половине недели, включая выходные, будет похожа на предзимнюю.

«Временами осадки. То есть во вторую половину недели, включая выходные, нас ждёт погода, похожая на предзимнюю. Ночью возможен мокрый снег, но утром мы вряд ли увидим его следы», — добавила Паршина.

Ранее «Газета.Ru» сообщала, что в Москве в пятницу, 19 октября, ожидается до +16 °С.

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