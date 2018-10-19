Певец Вячеслав Добрынин госпитализирован

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Советский и российский композитор, эстрадный певец Вячеслав Добрынин попал в больницу. Об этом сообщает Агентство городских новостей «Москва» со ссылкой на директора артиста Сергея Карпова.
Певец Вячеслав Добрынин госпитализирован
  • ©Anatoly Lomokhov
  • globallookpress.com

«Вячеслав Григорьевич сейчас находится в больнице», — заявил он.

Причины госпитализации не сообщаются.

Ранее стало известно, что народный артист России Николай Караченцов продолжает лечение в больнице.

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