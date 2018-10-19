Певец Вячеслав Добрынин госпитализирован
Советский и российский композитор, эстрадный певец Вячеслав Добрынин попал в больницу. Об этом сообщает Агентство городских новостей «Москва» со ссылкой на директора артиста Сергея Карпова.
- ©Anatoly Lomokhov
- globallookpress.com
«Вячеслав Григорьевич сейчас находится в больнице», — заявил он.
Причины госпитализации не сообщаются.
Ранее стало известно, что народный артист России Николай Караченцов продолжает лечение в больнице.
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