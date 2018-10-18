Театр из Удмуртии стал лауреатом международного фестиваля

Ижевский театр «Птица» стал лауреатом международного фестиваля любительских театров «Театр. Осень. Пушкин» в Ленинградской области, сообщает интернет-издание «Сусанин» со ссылкой на пресс-службу городской администрации.

Театр «Птица» занял первое место. Он также получил награды за лучший актёрский дуэт, лучшую сценографию и лучшую режиссуру.

Коллектив представил спектакль «Наваммухасидит», поставленный по автобиографичным работам Рубена Гальего о жизни детей-инвалидов, передаёт ИА «Удмуртия».

Фестиваль проходил в городе Пушкине с 10 по 14 октября. В нём участвовали театры из России, Белоруссии, с Украины, а также из Германии, Латвии и Израиля.

Ранее глазовский драматический театр «Парафраз» стал лауреатом Всероссийского молодёжного фестиваля имени Валерия Золотухина.