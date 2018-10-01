Удмуртский театр стал лауреатом всероссийского фестиваля имени Валерия Золотухина

Глазовский драматический театр «Парафраз» (Удмуртия) стал лауреатом Всероссийского молодёжного фестиваля имени Валерия Золотухина, сообщает ИА «Сусанин».

Фестиваль состоялся 30 сентября в Алтайском крае.

«Парафраз» был отмечен в номинации «За творческую фантазию». На конкурсе театр показал спектакль «Приключения супер-Толика» по повести Юрия Томина «Шёл по городу волшебник».

Среди других лауреатов — Новосибирский драмтеатр «Старый дом» и Кемеровский театр для детей и молодёжи.

Также вручались призы за лучшую женскую роль, лучшую мужскую роль, лучший дуэт и другие.

Ранее Newinform сообщал, что Театр имени Ленсовета решил открыть сезон спектаклем «Гамлет».