Удмуртский театр стал лауреатом всероссийского фестиваля имени Валерия Золотухина
- РИА Новости
Фестиваль состоялся 30 сентября в Алтайском крае.
«Парафраз» был отмечен в номинации «За творческую фантазию». На конкурсе театр показал спектакль «Приключения супер-Толика» по повести Юрия Томина «Шёл по городу волшебник».
Среди других лауреатов — Новосибирский драмтеатр «Старый дом» и Кемеровский театр для детей и молодёжи.
Также вручались призы за лучшую женскую роль, лучшую мужскую роль, лучший дуэт и другие.
Ранее Newinform сообщал, что Театр имени Ленсовета решил открыть сезон спектаклем «Гамлет».