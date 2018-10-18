В Гидрометцентре рассказали об ухудшении погоды в выходные дни в Москве

Заведующий отделом краткосрочных прогнозов погоды Гидрометцентра России Александр Голубев в беседе с RT рассказал, что москвичей и гостей столицы с начала недели радовала тёплая и солнечная погода, однако перелом в этой тенденции уже наметился.

«В пятницу ожидается ночь всё ещё без осадков, температура +6…+8 °C, а по области — +3…+8 °C. Днём уже местами может пройти небольшой дождь, температура +14…+16 °C, по области — +12…+17 °C. Это на пару градусов ниже, чем накануне. А вот в субботу уже дальнейшее постепенное понижение температуры. Ночью местами небольшой дождь, днём без осадков. Температура +4…+6 °C в Москве, по области — +1…+6 °C . Днём в столице +9…+11 °C, а по области — +7…+12 °C. Таким образом, температура по сравнению с четвергом уже понизится примерно на шесть-семь градусов», — сказал он.

Голубев добавил, что в воскресенье, 21 октября, синоптики прогнозируют облачную погоду с прояснениями и без осадков.

«Днём +8…+10 °C, а по области — +6…+11 °C, ветер переменный. Такая температура всё ещё выше нормы примерно на два градуса по сравнению с многолетними значениями. А вот в понедельник погоду уже будет определять циклон, который пройдёт по северу европейской территории. Температура в Москве днём составит примерно +7…+12 °C, местами пройдут небольшие осадки. Ко вторнику осадки могут усилиться. Тем не менее такая погода ближе к климатической норме», — отметил синоптик.

По словам Голубева, осадки в смешанной фазе, то есть дождь с мокрым снегом, наиболее вероятны во вторник, 23 октября. Но это ещё «не снежный покров», подчеркнул синоптик.

Ранее главный специалист Гидрометцентра России Марина Макарова заявила, что тёплая погода сохранится в Москве до 18 октября.





