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«ВКонтакте» запустила тёмную тему для приложений

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Социальная сеть «ВКонтакте» запустила тёмную тему в мобильном приложении. Как сообщает пресс-служба организации, тёмная тема уже доступна для iOS, а в ближайшее время появится версия и для Android.
«ВКонтакте» запустила тёмную тему для приложений
  • vk.com

Как отмечается, чтобы установить тёмную тему, в настройках приложения следует выбрать пункт меню «Внешний вид».

Ранее сообщалось, что соцсеть «ВКонтакте» полностью перезапустила раздел «Закладки».

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