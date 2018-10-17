«ВКонтакте» запустила тёмную тему для приложений
Социальная сеть «ВКонтакте» запустила тёмную тему в мобильном приложении. Как сообщает пресс-служба организации, тёмная тема уже доступна для iOS, а в ближайшее время появится версия и для Android.
- vk.com
Как отмечается, чтобы установить тёмную тему, в настройках приложения следует выбрать пункт меню «Внешний вид».
Ранее сообщалось, что соцсеть «ВКонтакте» полностью перезапустила раздел «Закладки».
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