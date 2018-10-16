«ВКонтакте» полностью перезапустила «Закладки»

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Социальная сеть «ВКонтакте» полностью перезапустила раздел «Закладки». Об этом сообщает пресс-служба организации.
«ВКонтакте» полностью перезапустила «Закладки»
  • vk.com

Раздел стал удобнее в использовании: каждый материал попадает в свою категорию и во вкладку «Все закладки».

Теперь пользователи «ВКонтакте» смогут сохранять заинтересовавшие их материалы и возвращаться к ним, а также добавлять метки к сохранённому контенту и получать напоминания о непросмотренных закладках. Если материал был сохранён более трёх дней назад, но так и не был открыт, то пользователь получит соответствующее напоминание. Отмечается также, что рядом с новыми закладками появится надпись New.

Раздел «Закладки» полностью приватный и отображается только для самого пользователя социальной сети.

Ранее сообщалось, что «ВКонтакте» поддержит предпринимателей из регионов.

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