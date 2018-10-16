«ВКонтакте» поддержит предпринимателей из регионов

Социальная сеть «ВКонтакте» поддержит предпринимателей из городов и населённых пунктов, где проживают менее 500 тыс. человек. Об этом сообщает пресс-служба организации.

Отмечается, что в рамках программы #яделаюбизнес организаторы и эксперты подготовили двухмесячный курс, который поможет предпринимателям вывести свой бизнес на новый уровень.

200 участников программы будут проходить обучение в формате образовательных VK Live, получая домашние задания, которые помогут сформировать бизнес-стратегию. Авторы лучших стратегий получат гранты на продвижение бизнеса в соцсети «ВКонтакте». Общая сумма вознаграждений победителей трёх этапов программы #яделаюбизнес составит 2,7 млн рублей.

Ранее сообщалось, что «ВКонтакте» до конца 2019 года выделит 100 млн рублей на образование и развитие предпринимателей.