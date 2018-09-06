«ВКонтакте» выделит 100 млн рублей на образование и развитие предпринимателей
- vk.com
Как сообщает пресс-служба организации, представители бизнеса будут получать средства на бесплатное продвижение своего проекта в социальной сети за определённые действия, например, использование нового сервиса или запуск рекламы.
Как было анонсировано в рамках мероприятии VK Business Event, «ВКонтакте» запускает платформу для бизнеса, которая включает в себя портал VK Business, образовательную программу «Академия ВКонтакте» и поддержку предпринимателей.
Кроме того, социальная сеть представила несколько новых функций, упрощающих работу среднего и малого бизнеса и завершающих формирование полноценной платформы для ведения бизнеса онлайн.