«ВКонтакте» выделит 100 млн рублей на образование и развитие предпринимателей

Социальная сеть «ВКонтакте» до конца 2019 года выделит 100 млн рублей на образование и развитие предпринимателей.

Как сообщает пресс-служба организации, представители бизнеса будут получать средства на бесплатное продвижение своего проекта в социальной сети за определённые действия, например, использование нового сервиса или запуск рекламы.

Как было анонсировано в рамках мероприятии VK Business Event, «ВКонтакте» запускает платформу для бизнеса, которая включает в себя портал VK Business, образовательную программу «Академия ВКонтакте» и поддержку предпринимателей.

Кроме того, социальная сеть представила несколько новых функций, упрощающих работу среднего и малого бизнеса и завершающих формирование полноценной платформы для ведения бизнеса онлайн.