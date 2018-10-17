В Москве 17 октября ожидается до +14 °C

В Москве в среду, 17 октября, ожидается до +14 °С. Об этом сообщает «Газета.Ru» со ссылкой на данные Гидрометцентра.

По данным синоптиков, дневная температура воздуха составит +12...+14 °С. Днём будет облачная погода с прояснениями, без осадков. Ветер юго-западный, 3 м/c. Ранее стало известно, что в Гидрометцентре предупредили россиян о завершении бабьего лета.