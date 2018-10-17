В Москве 17 октября ожидается до +14 °C
В Москве в среду, 17 октября, ожидается до +14 °С. Об этом сообщает «Газета.Ru» со ссылкой на данные Гидрометцентра.
По данным синоптиков, дневная температура воздуха составит +12...+14 °С.
Днём будет облачная погода с прояснениями, без осадков.
Ветер юго-западный, 3 м/c.
Ранее стало известно, что в Гидрометцентре предупредили россиян о завершении бабьего лета.
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