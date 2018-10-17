В YouTube сообщили об устранении неполадок в работе сервиса

Представители видеохостинга YouTube сообщили об устранении неполадок в работе сервиса, о которых ранее сообщили пользователи в ряде стран мира. Об этом говорится в аккаунте команды видеохостинга в Twitter.

«Мы вернулись! Спасибо за ваше терпение. Если у вас всё ещё есть проблемы, сообщите нам об этом», — указано в сообщении.

We're back! Thanks for all of your patience. If you continue to experience issues, please let us know. https://t.co/NVU5GP7Sy6 — Team YouTube (@TeamYouTube) 17 октября 2018 г.

Ранее пользователи сообщили о сбое в работе YouTube.

Они пожаловались на проблемы, связанные с просмотром видео, подключением к серверу и входом в личные аккаунты.