В YouTube сообщили об устранении неполадок в работе сервиса

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Представители видеохостинга YouTube сообщили об устранении неполадок в работе сервиса, о которых ранее сообщили пользователи в ряде стран мира. Об этом говорится в аккаунте команды видеохостинга в Twitter.

«Мы вернулись! Спасибо за ваше терпение. Если у вас всё ещё есть проблемы, сообщите нам об этом», — указано в сообщении.

Ранее пользователи сообщили о сбое в работе YouTube.

Они пожаловались на проблемы, связанные с просмотром видео, подключением к серверу и входом в личные аккаунты.

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