Пользователи сообщили о сбое в работе YouTube

Короткая ссылка
Пользователи YouTube во многих странах мира столкнулись со сбоем в работе видеохостинга, следует из данных сайта Downdetector.

Отмечается, что сбой зафиксирован около 04:00 мск.

Пользователи из многих государств мира, в том числе из США, Австралии, Японии и европейских стран, жалуются на проблемы, связанные с просмотром видео, подключением к серверу и входом в личные аккаунты.

В YouTube принесли пользователям извинения и сообщили, что работают над решением проблемы.

«Спасибо за ваши сообщения о проблемах с доступом к YouTube, YouTube TV и YouTube Music. Мы работаем над решением этой проблемы и сообщим вам, как только исправим её», — говорится в сообщении, опубликованном в аккаунте видеохостинга в Twitter.

Ранее пользователи сообщили о сбое в работе Facebook.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Ранее на эту тему:
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2018 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить