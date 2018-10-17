Пользователи сообщили о сбое в работе YouTube

Пользователи YouTube во многих странах мира столкнулись со сбоем в работе видеохостинга, следует из данных сайта Downdetector.

Отмечается, что сбой зафиксирован около 04:00 мск.

Пользователи из многих государств мира, в том числе из США, Австралии, Японии и европейских стран, жалуются на проблемы, связанные с просмотром видео, подключением к серверу и входом в личные аккаунты.

В YouTube принесли пользователям извинения и сообщили, что работают над решением проблемы.

«Спасибо за ваши сообщения о проблемах с доступом к YouTube, YouTube TV и YouTube Music. Мы работаем над решением этой проблемы и сообщим вам, как только исправим её», — говорится в сообщении, опубликованном в аккаунте видеохостинга в Twitter.

Thanks for your reports about YouTube, YouTube TV and YouTube Music access issues. We're working on resolving this and will let you know once fixed. We apologize for any inconvenience this may cause and will keep you updated. — Team YouTube (@TeamYouTube) 17 октября 2018 г.

Ранее пользователи сообщили о сбое в работе Facebook.