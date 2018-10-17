Букеровскую премию присудили британской писательнице Анне Бернс 

Британская писательница Анна Бернс стала лауреатом Букеровской премии (Man Booker Prize) за роман Milkman, написанный от имени 18-летней девушки. Об этом сообщается на сайте организаторов конкурса.

Отмечается, что конкуренцию Бернс составили два британских писателя — Дэйзи Джонсон и Робин Робертсон, два американских автора — Рейчел Кушнер и Ричард Пауэрс, а также писательница из Канады Эси Адугян.

«Никто из нас никогда раньше не читал ничего подобного. Совершенно своеобразный стиль Анны Бернс в форме удивительной и захватывающей прозы бросает вызов обыденному мышлению», — сказал председатель жюри Кваме Энтони Аппиа.

В прошлом году Букеровская премия была присуждена американскому писателю Джорджу Сондерсу.