Букеровскую премию присудили британской писательнице Анне Бернс 

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Британская писательница Анна Бернс стала лауреатом Букеровской премии (Man Booker Prize) за роман Milkman, написанный от имени 18-летней девушки. Об этом сообщается на сайте организаторов конкурса.

Отмечается, что конкуренцию Бернс составили два британских писателя — Дэйзи Джонсон и Робин Робертсон, два американских автора — Рейчел Кушнер и Ричард Пауэрс, а также писательница из Канады Эси Адугян. 

«Никто из нас никогда раньше не читал ничего подобного. Совершенно своеобразный стиль Анны Бернс в форме удивительной и захватывающей прозы бросает вызов обыденному мышлению», — сказал председатель жюри Кваме Энтони Аппиа.

В прошлом году Букеровская премия была присуждена американскому писателю Джорджу Сондерсу.

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