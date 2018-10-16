Климатолог призвал не верить народным приметам

Старший научный сотрудник Главной геофизической обсерватории имени Воейкова, климатолог Андрей Киселёв в беседе с НСН призвал не верить народным приметам.

«Я сошлюсь на статистику Гидрометцентра. Он проводил соответствующие исследования. В основном ответ был отрицательным», — сказал эксперт.

По его словам, есть приметы, которые соответствуют каким-либо физическим явлениям, и тогда можно с научной точки зрения оценивать, насколько перспективно на них ориентироваться.

«В среднем это не подтвердилось. В основном на приметы ориентироваться не стоит», — добавил Киселёв.

Ранее в Гидрометцентре предупредили россиян о завершении бабьего лета.