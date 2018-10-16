Климатолог призвал не верить народным приметам
- © Агентство городских новостей «Москва»
«Я сошлюсь на статистику Гидрометцентра. Он проводил соответствующие исследования. В основном ответ был отрицательным», — сказал эксперт.
По его словам, есть приметы, которые соответствуют каким-либо физическим явлениям, и тогда можно с научной точки зрения оценивать, насколько перспективно на них ориентироваться.
«В среднем это не подтвердилось. В основном на приметы ориентироваться не стоит», — добавил Киселёв.
Ранее в Гидрометцентре предупредили россиян о завершении бабьего лета.