Климатолог призвал не верить народным приметам

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Старший научный сотрудник Главной геофизической обсерватории имени Воейкова, климатолог Андрей Киселёв в беседе с НСН призвал не верить народным приметам.
Климатолог призвал не верить народным приметам
  • © Агентство городских новостей «Москва»

«Я сошлюсь на статистику Гидрометцентра. Он проводил соответствующие исследования. В основном ответ был отрицательным», — сказал эксперт.

По его словам, есть приметы, которые соответствуют каким-либо физическим явлениям, и тогда можно с научной точки зрения оценивать, насколько перспективно на них ориентироваться.

«В среднем это не подтвердилось. В основном на приметы ориентироваться не стоит», — добавил Киселёв.

Ранее в Гидрометцентре предупредили россиян о завершении бабьего лета.

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