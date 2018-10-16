СМИ: Зима в Москве может оказаться самой тёплой за 25 лет

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Зима в Москве может оказаться самой тёплой за 25 лет, сообщает «Российская газета» со ссылкой на заведующую лабораторией Гидрометцентра России Людмилу Паршину.
СМИ: Зима в Москве может оказаться самой тёплой за 25 лет
  • © Alexander Novikov
  • globallookpress.com

Такой же тёплый Покров наблюдался в 1993 и 1967 годах, когда среднесуточная температура 14 октября составила +14,3 °C и +13,4 °C соответственно.

«На смену тёплому Покрову 1993 года пришла тёплая зима с положительной аномалией температуры воздуха около одного градуса. А вот тёплый Покров 1967 года сменился холодной зимой, когда среднемесячная температура была ниже нормы на три градуса. Так что не всё так однозначно», — отметила Паршина.

В настоящее время средняя суточная температура в центре европейской части России превышает климатическую норму на 6—7 °C.

Ранее URA.RU сообщало об урагане в Свердловской и Челябинской областях 11 октября.

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