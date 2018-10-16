У берегов Новой Каледонии произошло землетрясение магнитудой 6,8
В Тихом океане возле берегов Новой Каледонии зафиксировано землетрясение магнитудой 6,8. Об этом информирует Геологическая служба США (USGS).
Отмечается, что эпицентр землетрясения находился в 162 километрах восточнее города Тадин.
Очаг подземных толчков залегал на глубине 10 км.
Ранее сообщалось, что у Курильских островов произошло землетрясение магнитудой 5,4.
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