У берегов Новой Каледонии произошло землетрясение магнитудой 6,8

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В Тихом океане возле берегов Новой Каледонии зафиксировано землетрясение магнитудой 6,8. Об этом информирует Геологическая служба США (USGS).

Отмечается, что эпицентр землетрясения находился в 162 километрах восточнее города Тадин.

Очаг подземных толчков залегал на глубине 10 км. 

Ранее сообщалось, что у Курильских островов произошло землетрясение магнитудой 5,4.

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