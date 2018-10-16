У Курильских островов произошло землетрясение магнитудой 5,4

В Охотском море возле Курильских островов зафиксировали землетрясение магнитудой 5,4. Об этом информирует Интерфакс со ссылкой на Камчатский филиал Геофизической службы РАН.

Отмечается, что землетрясение произошло рано утром 16 октября по местному времени.

«Сейсмическое событие произошло во вторник рано утром по местному времени. Его эпицентр находился на глубине 328 км в 360 км юго-западнее города Северо-Курильск, расположенного на острове Парамушир», — сообщили в РАН.

В ГУ МЧС по Сахалинской области отметили, что землетрясение не ощущалось в населённых пунктах региона.

Ранее стало известно, что возле Курильских островов произошло землетрясение магнитудой 6,7.