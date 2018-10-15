Стинг потребовал отменить VIP-зоны на своих концертах в России

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Британский певец Стинг потребовал отменить VIP-зоны на своих концертах и сделать мероприятия с его участием более демократичными. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на организатора выступлений артиста в Екатеринбурге и Казани Ивана Гомельского.
Стинг потребовал отменить VIP-зоны на своих концертах в России
  • РИА Новости

«Мы немного другую компоновку делаем. Во-первых, не будет VIP-зон. Он (Стинг. — RT) сказал, что если будут VIP-зоны, то работы не будет. VIP-зон не будет ни в одном городе, даже в Москве», — уточнил он.

Также, по словам Гомельского, концерты, вероятно, будут более подвижными. Организаторы рассчитывают, что публика будет танцевать. 

Ранее сообщалось, что деятели музыкальной индустрии Великобритании Эд Ширан, Рита Ора, Деймон Албарн и Стинг направили премьер-министру страны Терезе Мэй открытое письмо, в котором выступили против брексита.

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