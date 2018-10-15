Первое издание поэмы Пушкина «Братья разбойники» выставят на аукцион

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Первое издание поэмы Александра Пушкина «Братья разбойники» выставят на аукцион, сообщает m24 со ссылкой на пресс-службу аукционного дома «Литфонд».
Первое издание поэмы Пушкина «Братья разбойники» выставят на аукцион
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Пушкин работал над поэмой в 1821—1822 годах. Впервые она появилась в альманахе «Полярная звезда» в 1825 году. Отдельным изданием работу выпустили в 1827-м.

Как отметили в «Литфонде», к изданию прилагается экспертное заключение Российской государственной библиотеки.

Также сообщается, что на одном из российских аукционов книгу продали за 2,4 млн рублей.

Ранее отец лидера группы «Кино» Виктора Цоя Роберт Цой в беседе с НСН отреагировал на продажу личных вещей сына на аукционе.

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