Первое издание поэмы Пушкина «Братья разбойники» выставят на аукцион

Первое издание поэмы Александра Пушкина «Братья разбойники» выставят на аукцион, сообщает m24 со ссылкой на пресс-службу аукционного дома «Литфонд».

Пушкин работал над поэмой в 1821—1822 годах. Впервые она появилась в альманахе «Полярная звезда» в 1825 году. Отдельным изданием работу выпустили в 1827-м.

Как отметили в «Литфонде», к изданию прилагается экспертное заключение Российской государственной библиотеки.

Также сообщается, что на одном из российских аукционов книгу продали за 2,4 млн рублей.

Ранее отец лидера группы «Кино» Виктора Цоя Роберт Цой в беседе с НСН отреагировал на продажу личных вещей сына на аукционе.