Фестиваль «Осенние дары Азербайджана» пройдёт с 17 по 21 октября в Москве

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Фестиваль «Осенние дары Азербайджана» будет проходить с 17 по 21 октября на Тверской площади, сообщает m24 со ссылкой на оргкомитет «Московских сезонов».
Фестиваль «Осенние дары Азербайджана» пройдёт с 17 по 21 октября в Москве
  • РИА Новости

Посетители смогут узнать об истории, культуре, кухне и национальных традициях Азербайджана, а также побывать на мастер-классах.

Будут представлены продукты, сувениры, национальные украшения, текстильные изделия, посуда.

Также запланирована культурная программа. Выступят Государственный инструментальный ансамбль, группа Энвера Садыгова «Гайтаги», коллектив под руководством Шахрияра Иманова.

Ранее телеканал «360» сообщал о всероссийской выставке «Золотая осень».

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