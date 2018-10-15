Фестиваль «Осенние дары Азербайджана» пройдёт с 17 по 21 октября в Москве
- РИА Новости
Посетители смогут узнать об истории, культуре, кухне и национальных традициях Азербайджана, а также побывать на мастер-классах.
Будут представлены продукты, сувениры, национальные украшения, текстильные изделия, посуда.
Также запланирована культурная программа. Выступят Государственный инструментальный ансамбль, группа Энвера Садыгова «Гайтаги», коллектив под руководством Шахрияра Иманова.
Ранее телеканал «360» сообщал о всероссийской выставке «Золотая осень».