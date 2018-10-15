Фестиваль «Осенние дары Азербайджана» пройдёт с 17 по 21 октября в Москве

Фестиваль «Осенние дары Азербайджана» будет проходить с 17 по 21 октября на Тверской площади, сообщает m24 со ссылкой на оргкомитет «Московских сезонов».

РИА Новости

Посетители смогут узнать об истории, культуре, кухне и национальных традициях Азербайджана, а также побывать на мастер-классах. Будут представлены продукты, сувениры, национальные украшения, текстильные изделия, посуда. Также запланирована культурная программа. Выступят Государственный инструментальный ансамбль, группа Энвера Садыгова «Гайтаги», коллектив под руководством Шахрияра Иманова. Ранее телеканал «360» сообщал о всероссийской выставке «Золотая осень».