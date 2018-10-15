Стоянов прокомментировал сообщения о своей госпитализации

Актёр Юрий Стоянов в беседе с kp.ru прокомментировал сообщения о своей госпитализации.

«Срочная операция? Да вы что. Мне всего лишь зуб вырвали», — заявил он.

По его словам, визит в стоматологическую клинику был плановым.

«Просто я, как большинство мужиков, трус. Я попросил сделать эту процедуру с применением медикаментозного сна, а не под местным наркозом», — уточнил Стоянов.

Он добавил, что в полном порядке и чувствует себя хорошо.

Ранее супруга артиста Елена Стоянова в беседе с Пятым каналом опровергла информацию о госпитализации мужа.