Стоянов прокомментировал сообщения о своей госпитализации
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«Срочная операция? Да вы что. Мне всего лишь зуб вырвали», — заявил он.
По его словам, визит в стоматологическую клинику был плановым.
«Просто я, как большинство мужиков, трус. Я попросил сделать эту процедуру с применением медикаментозного сна, а не под местным наркозом», — уточнил Стоянов.
Он добавил, что в полном порядке и чувствует себя хорошо.
Ранее супруга артиста Елена Стоянова в беседе с Пятым каналом опровергла информацию о госпитализации мужа.