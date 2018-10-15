Стоянов прокомментировал сообщения о своей госпитализации

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Актёр Юрий Стоянов в беседе с kp.ru прокомментировал сообщения о своей госпитализации.
Стоянов прокомментировал сообщения о своей госпитализации
  • ©Ekaterina Tsvetkova
  • globallookpress.com

«Срочная операция? Да вы что. Мне всего лишь зуб вырвали», — заявил он.

По его словам, визит в стоматологическую клинику был плановым.

«Просто я, как большинство мужиков, трус. Я попросил сделать эту процедуру с применением медикаментозного сна, а не под местным наркозом», — уточнил Стоянов.

Он добавил, что в полном порядке и чувствует себя хорошо.

Ранее супруга артиста Елена Стоянова в беседе с Пятым каналом опровергла информацию о госпитализации мужа.

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