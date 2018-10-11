Синоптики рассказали о погоде в Москве в выходные
- РИА Новости
«Погода будет довольно комфортная — не будет такого солнца, как сейчас, будет переменная облачность, осадков не ожидается. Дневная температура составит +12...+14 °С, по области — +11...+15 °С. Температура остаётся выше нормы», — заявила главный специалист столичного метеобюро Татьяна Позднякова.
Она добавила, что температура в тёмное время суток составит около +7 °С в Москве и не ниже +3 °С в Московской области.
Ранее стало известно, что на этой неделе в ряде российских регионов могут появиться сугробы.