Возле Курильских островов зафиксировали афтершоки после землетрясения
«В том районе регистрируется целый рой землетрясений, из которых можно выделить три наиболее сильных — магнитудой 5,5, 5,1 и 4,7. Это — афтершоки, произошедшие в течение 15 минут после первого землетрясения», — заявили в службе.
При этом представители сейсмостанции «Южно-Сахалинск» отметили, что афтершоки не ощущались на территории населённых пунктов региона.
Ранее стало известно, что возле Северных Курил произошло землетрясение магнитудой 6,7. Жители Северо-Курильска ощутили толчки силой до четырёх баллов.