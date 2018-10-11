Возле Курильских островов зафиксировали афтершоки после землетрясения

Сейсмологи зафиксировали афтершоки после землетрясения, которое произошло возле Курильских островов. Об этом информирует Интерфакс со ссылкой на Камчатский филиал Геофизической службы РАН.

«В том районе регистрируется целый рой землетрясений, из которых можно выделить три наиболее сильных — магнитудой 5,5, 5,1 и 4,7. Это — афтершоки, произошедшие в течение 15 минут после первого землетрясения», — заявили в службе.

При этом представители сейсмостанции «Южно-Сахалинск» отметили, что афтершоки не ощущались на территории населённых пунктов региона.

Ранее стало известно, что возле Северных Курил произошло землетрясение магнитудой 6,7. Жители Северо-Курильска ощутили толчки силой до четырёх баллов.